Om få dage krydser Danmarks nye regering også en magisk grænse for det nye og utraditionelle politiske parforhold mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Snart er det 100 dage – lige godt tre måneder – siden regeringen i midten af december blev dannet.

Og som mange andre nye par må også den nye regering sande, at virkeligheden ikke er helt, ligesom den havde forestillet sig tilbage i de hede decemberdage. Flertalsregeringen har vist sig mere sårbar, end den selv havde troet, og en række politiske forløb over de seneste uger har vist, at den er blevet nødt til at bevæge sig meget langt mere forsigtigt fremad, end den egentlig havde regnet med.