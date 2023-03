Officielt: Regionsrådsveteran fra Odense afløser Stephanie Lose

Libergren er valgt i Odense og har siddet i regionsrådet, siden regionerne blev dannet i 2007. Før det sad han i Fyns Amtsråd fra 1993.

Ved seneste regionalvalg i november 2021 fik han 3774 personlige stemmer. Kun Stephanie Lose fik flere stemmer for Venstre. Hun fik til gengæld hele 147.486 personlige stemmer.

Lose har været formand for Region Syddanmark siden 2015. Fra 2018 til 2022 var hun desuden formand for Danske Regioner. I 2021 blev hun næstformand for Venstre efter Inger Støjberg.

Det er Loses hensigt at vende retur til Region Syddanmark, når Ellemann-Jensen er tilbage.

- Jeg kan sige meget klart, at det her er en midlertidig løsning, og jeg glæder mig til at vende tilbage til Region Syddanmark, når der ikke længere er brug for mig her, sagde Lose i sidste uge.