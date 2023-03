Bergur Løkke skifter Venstre ud med Moderaterne

Han oplyser til Berlingske, at det ikke er én enestående ting, der gør, at han bedre kan se sig selv i Moderaterne.

- Det handler mere grundlæggende om den måde, man går til problemerne på. Vi skal være mere åbne over for, at EU muligvis skal have et større budget, og at der skal være nogle flere samarbejdsområder, som ikke eksisterer i dag. For vi står over for en permakrisetid og mange store, grænseoverskridende udfordringer, som vi skal løse sammen, siger han til Berlingske.

I EU-Parlamentet er han medlem af Transport- og Turismeudvalget. Desuden er Bergur Løkke Rasmussen stedfortræder i Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Delegationen for Forbindelserne med Iran.