Regeringspartier ønsker drøftelser om politikeres løn og pension

- Vi er enige i, at der er brug for, at vi ser på, om vi kan nå til enighed omkring politikeres pension og vederlag. Derfor vil vi indlede drøftelser med Folketingets partier.

- Sammensætningen i Folketinget er ny, og vi vil gerne høre både nye og gamle partier i det her spørgsmål, lyder det i udtalelsen fra Leif Lahn (S), Lars Christian Lilleholt (V) og Henrik Frandsen (M).

Meldingen kommer, dagen inden at et beslutningsforslag fra SF skal behandles i Folketingssalen.

SF har længe presset på for at få ændret på politikernes løn- og pensionsforhold. Med beslutningsforslaget ønsker partiet, at der nedsættes en kommission, der skal komme med anbefalinger til den ”den fremtidige vederlæggelse af folketingsmedlemmer og ministre”.