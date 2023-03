Når en lang række ministre og ledere fra hele verden finder vej til København om en uge, er det for at tage hul på den proces, der skal ende med klimatopmødet COP28 i De Forenede Arabiske Emirater i december.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse mandag morgen.

Det er Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, som kommer til at sidde for bordenden ved klimamødet Copenhagen Climate Ministerial.