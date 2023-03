Medstifter af Nye Borgerlige: Boje har skamløst afpresset partiet

Med Lars Boje Mathiesens exit er Nye Borgerlige nu nede på tre folketingsmedlemmer. Også Mikkel Bjørn og Mette Thiesen har forladt partiet siden folketingsvalget i november sidste år.

Det sidste folketingsmedlem, Kim Edberg Andersen, er også gået til tasterne på Facebook.

I et kommentarspor skriver han, at han ikke ville gå med til, at Lars Boje Mathiesen skulle have ”cirka tre millioner kroner” for at være formand.

- Formandshonorar, fint nok. Men uopsigeligt og så med en trussel om at forlade partiet dagen efter? Nej vel, skriver Kim Edberg i et svar til en person.

Præcist anklager hovedbestyrelsen Lars Boje Mathiesen for at ”afkræve over 2,6 millioner kroner i alt” foruden sit folketingsvederlag for at ”forblive som formand”.

Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra både Peter Seier Christensen og Kim Edberg Andersen fredag.