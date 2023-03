Lars Boje Mathiesen er færdig som formand for Nye Borgerlige

- En kampagne, som partiet ikke indgår i og som ikke har en direkte relevans og sammenhæng med Lars Boje Mathiesens medlemskab og formandskab i Nye Borgerlige.

Jesper Hammer skriver videre, at Lars Boje Mathiesen har sagt, at han ville trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto fredag morgen.

I mailen lyder det, at hovedbestyrelsen har valgt ikke at imødekomme kravene fra formanden.

- At Lars Boje Mathiesen desuden de seneste uger har afkrævet Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget over 2,6 millioner kroner i alt – foruden sit folketingsvederlag på over 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension – for at forblive som formand for vores parti, har selvsagt ikke gjort os mildere stemt, lyder det også i mailen.