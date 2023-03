Stephanie Lose melder sig ud af forhandlinger med regionerne

Når regeringen senere i foråret indleder den årlige armlægning med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi, plejer Stephanie Lose (V) at være på regionernes side af forhandlingsbordet.

Men efter at hun torsdag er blevet udnævnt til fungerende økonomiminister i SVM-regeringen, kommer formanden for regionsrådet i Region Syddanmark slet ikke til at deltage i årets forhandlinger.