09/03/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Politisk analytiker: Loses ministerpost afslører flere ting om, hvad Venstre har i vente

Udnævnelsen af Stephanie Lose som vikar for Troels Lund Poulsen sikrer, at regeringens arbejde kan fortsætte, men den løser ikke problemerne for Venstre, vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker.