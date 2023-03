Regionsrådsveteran fra Odense skal overtage Loses formandspost

Han har tidligere været opstillet til både kommunalvalg og folketingsvalg for Venstre, men uden at blive valgt ind.

Stephanie Lose har været formand for Region Syddanmark siden 2015. Fra 2018 til 2022 var hun desuden formand for Danske Regioner.

I 2021 blev hun ny næstformand for Venstre efter Inger Støjberg. Under formand Jakob Ellemann-Jensens sygemelding fungerer hun også som organisatorisk leder for Venstre, mens Troels Lund Poulsen (V) varetager posten som forsvarsminister.