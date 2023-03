Unge kvinder i S kommer med kritik af partiets abortlinje

- Har vi virkelig ikke ændret synet på kvinders ret til at bestemme over egen krop i 50 år? Stiller vi os virkelig tilfredse med, at vi er et af de lande i Europa, der har den laveste abortgrænse?

Abortgrænsen i Danmark er i dag 12 uger. I vores nabolande er grænsen dog væsentligt højere.

I Sverige kan en kvinde helt frem til den 18. graviditetsuge få foretaget en abort. I Island er det frem til den 22. uge.

I Tyskland, Holland, Frankrig eller Spanien er grænsen mellem 14 og 24 uger.

I august sidste år åbnede Enhedslisten og Venstre for en diskussion om, hvorvidt der skal ændres på den danske abortgrænse.

Partierne opfordrede på det tidspunkt Etisk Råd til at se på lovgivningen. Det er rådet nu i gang med, og forventningen er, at der kommer en opdateret anbefaling til sommer.