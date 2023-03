Retsordfører skal alligevel ikke betale 325.000 til fyret medarbejder

- Jeg er glad for, at retten nu endelig har konkluderet, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

- Med andre ord har oplysningerne om fertilitetsbehandling ikke haft betydning for beslutningen om at afskedige den pågældende medarbejder, skriver han i en sms.

Tobias Grotkjær Elmstrøm skriver også, at beslutningen om bortvisning blev truffet efter rådgivning fra et eksternt advokathus.

- Vi har lænet os op ad deres faglige råd, og vi vil nu overveje det videre forløb, siger han.

Den afskedigede medarbejder, advokat Thomas Mikkelsen, hæfter sig ved godtgørelsen for uberettiget bortvisning.

- Jeg er glad for, at retten er enig med Ligebehandlingsnævnet i, at der er sket en alvorlig overtrædelse af ligebehandlingsloven, for så vidt angår bortvisningen, siger han til Ritzau.