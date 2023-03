Alex Vanopslagh skal til lommerne igen i sag om dobbelt husførelse

- Og det gør jeg så. Jeg er glad for, at den sag nu er ude af verden. Det er godt, at der er afklaring og klarhed, siger han.

Alex Vanopslagh har allerede betalt omkring 30.000 kroner tilbage for 2021. Så ifølge Information mangler han nu at tilbagebetale tilskud for den sidste halvdel af 2020 og for månederne frem til september i 2022.

Partilederen har tidligere erkendt, at han har brudt både Folketingets regler for dobbelt husførelse og cpr-loven ved ikke at have opholdt sig tilstrækkeligt på sin gamle adresse i Struer.