02/03/2023 KL. 19:50



Damaskus-flygtninge vakte opsigt: Nu kan ny gruppe syrere være på vej til at blive udvist af Danmark

Et nyt kapitel i den omdiskuterede Syrien-udvisningspolitik er under opsejling. Mens SVM-regeringen har signaleret mildere toner over for syriske flygtninge, har Udlændingestyrelsen foretaget et afgørende skift. Situationen i provinserne Latakia og Tartus er under bedring, mener styrelsen – om få uger lander sagerne hos Flygtningenævnet.