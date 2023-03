De første to måneder har været hård ved den nye regering.

Den har bragt sig på kant med alt og alle i slagsmålet om afskaffelsen af store bededag, og vælgerne har kvitteret ved at barbere op mod 20 mandater af regeringens flertal i meningsmålingerne.

Men bededagsslaget har ikke kun udfordret regeringen og dens politiske strategi. Den har også udfordret partierne i oppositionen, der stadig har svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på over for den nye flertalsregering.