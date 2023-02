Forskningsmidler på vej til CO2-fangst og kvanteteknologi

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at lande nogle ambitiøse prioriteringer for dansk forskning med samtlige partier i Folketinget. Og jeg vil gerne sige tak til ordførerne for gode og konstruktive forhandlinger, siger hun i en pressemeddelelse.

- Vi er blevet enige om nogle vigtige pejlemærker for langsigtede investeringer. Og det er på områder, hvor samfundet har brug for nye idéer og nye løsninger for vores klima, sundhed, trivsel, sikkerhed og en ny, stor satsning på kvanteteknologi.

Ifølge ministeren er der desuden sikret store bevillinger til forskning, som er fri for politisk prioritering.

Reserven i 2023 er på 3,6 milliarder kroner, hvilket er det højeste beløb nogensinde. Forskningsreserven er en del af det samlede offentlige forskningsbudget på 27 milliarder kroner.