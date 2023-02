Regeringen siger nej til DF-forslag om tørklædeforbud

Når et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om et forbud ”for elever og ansatte mod at bære islamisk tørklæde i grundskolen” tirsdag skal behandles i Folketingssalen, bliver det mødt med et nej fra regeringen.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en skriftlig kommentar.

Han indleder, at Danmark har ”alvorlige udfordringer med negativ social kontrol og undertrykkelse af unge piger i visse miljøer”. Men dansk lov står i vejen for et forbud.