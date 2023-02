Løkke om Stephensen-sag: Det tager domstolene sig af

- Prøv lige engang at høre – hvis ellers, jeg ved, hvad der er op og ned i den sag, så føler Jon Stephensen, at hans ære er gået for nær på baggrund af en masse mærkelige beskyldninger, siger Lars Løkke Rasmussen til B.T.

- Der er anlagt en injuriesag. Det tager domstolene sig af, og det har jeg fuldstændig tillid til, siger han videre.

Det er første gang, at Moderaternes formand kommenterer sagen om Jon Stephensens fyring fra Aveny-T i maj sidste år efter 11 år som direktør.

Længe ville teatrets bestyrelse ikke udtale sig om, hvad der lå bag fyringen, men tirsdag i sidste uge røbede bestyrelsesformand Henning Dyremose over for Børsen, at en forfalsket underskrift spøgte i kulissen.