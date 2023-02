Der kommer ikke en folkeafstemning om store bededag

Derfor er Villadsen yderst skuffet over, at folkeafstemningen glipper.

- Jeg forstår ikke, at man på den ene side kan stå i frontlinjen og sige, at det er tåbeligt og forfærdeligt at afskaffe store bededag, hvilket jeg er enig i, og så på samme tid ikke vil give befolkningen mulighed for at stoppe det, siger Villadsen.

- Det er utrolig skuffende. Og det efterlader de partier med et medansvar for ikke at bremse det her, siger hun.

Regeringens idé om at afskaffe en helligdag blev præsenteret i forbindelse med regeringsgrundlaget i december. Det vakte ikke kun ramaskrig hos oppositionspartier, men også hos fagbevægelsen.

Afskaffelsen af helligdagen skal være med til at finansiere de øgede forsvarsudgifter, lyder det fra regeringen.