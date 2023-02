Løkke vil tale om krigen i Ukraine med den indiske udenrigsminister

- Men Indien er også et land, der på grund af sin historik har nogle bånd, og der skal man også have tålmodighed.

Indien har i løbet af det seneste år skruet op for sin import af russisk olie. Ifølge Reuters er Rusland gået fra at være en mindre leverandør af olie til landet før krigen, til nu at være Indiens topleverandør.

Men selv om den danske udenrigsminister også kan finde ting at kritisere ved Indien, hæfter han sig ved, at det folkerige land er et demokrati.

- Fordelen med at engagere sig med andre lande er, at man kan tale med dem. Vi er nødt til at erkende, at vi skal finde en balance mellem pragmatisme og idealisme.