Folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) er blevet sygemeldt med smerter som følge af nervebetændelse.

Det skriver hun lørdag på Facebook.

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bliver i den kommende periode vikar for hende i Folketinget.

- Jeg er virkelig glad for, at Jeppe har påtaget sig opgaven, fordi han med sine mange kompetencer kan gå direkte ind og overtage mine opgaver med verdensmål, internationale rettigheder, knokle for det grønne og meget andet, skriver Mette Gjerskov.