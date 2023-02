CFCS har frarådet ansatte i staten at have TikTok installeret på tjenstlige enheder - herunder mobiltelefoner.

Centeret samarbejder med blandt andet statslige myndigheder om ”sikkerhed i statens it-løsninger.”

Det gælder også tjenestemobiltelefoner til blandt andre ministre og embedsmænd, som kan have ”behov for et højt sikkerhedsniveau.”

Andre folketingsmedlemmer som Alex Vanopslagh (LA) og Rosa Lund (EL) meddelte fredag til Politiken, at de har slettet TikTok-appen fra deres arbejdstelefon.