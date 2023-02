Forsvarsminister åbner døren for danske kampfly til Ukraine

Efter donationer af kampvogne begyndte at strømme til Ukraine, er det kampfly, der fylder i debatten nu.

For under en uge siden lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at han tror på, at Vesten kommer til at levere kampfly til det ukrainske forsvar.

- Hvis du spørger mig som udenrigsminister, om den frie verden kommer til at levere fly til Ukraine, så tror jeg bestemt, at det ligger inden for det forventelige udgangspunkt, at det sker i den kommende tid, sagde Lars Løkke Rasmussen til Berlingske under en sikkerhedskonference i München i Tyskland.