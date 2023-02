Løkke: Krigen i Ukraine kan først stoppe når Krim er tilbage

Hun mener, at det er op til ukrainerne at definere, hvad de betragter som en potentiel afslutning på krigen.

Løkke uddyber, at Danmark står last og brast med Ukraine, og at landet skal have militær hjælp, så længe de beder om det.

- Ja. Jeg er lige så ukrainsk som ukrainerne. I starten af krigen var mange optaget af at kunne slå nogle streger og lave et kompromis. Det punkt er vi forbi.

- At fremmane et billede af en russisk gevinst ved at slutte krigen nu vil være så ødelæggende. Det vil have voldsom indflydelse på verdensordenen fremover. Det kan vi ikke tillade, siger Løkke til avisen.

Dermed afviser han ikke, at der kan være behov for mere militært isenkram fra Danmark - eller tungere.