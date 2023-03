Da Inger Støjberg var lille, øvede hun sig en hel sommer på at kaste en hulahopring over flagstangen på gården i Hjerk. Prestige og et væddemål var på spil. En dag indtraf miraklet. Hulahopringen dalede ned over flagstangen og lå på jorden. Inger Støjberg vandt, men det havde en pris.

»I virkeligheden var det en af de dummeste idéer, man kunne få,« konstaterer hun nu – et par årtier senere.