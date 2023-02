Historien bevæger sig som bekendt aldrig bare lineært og roligt fremad. Det sker derimod altid i ryk og ofte i uforudsete retninger: Pulsslag, som markerer afslutningen på én epoke og begyndelsen på den næste.

Sådan et pulsslag har Ruslands invasion i Ukraine for præcis ét år siden været. Ikke bare for den sikkerhedspolitiske situation i Europa og i verden – men også for dansk forsvars- og udenrigspolitik.