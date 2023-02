Det måske sidste opgør om ansvaret i minksagen endte med en frifindelse, da rigspolitichef Thorkild Fogde lige før vinterferien genindtrådte i tjeneste. Han slap for sanktioner, selvom Minkkommissionen gav ham hård kritik og slog fast, at der var grundlag for at forsøge at holde ham ansvarlig.

Jyllands-Posten gennemgår her, hvordan sagen mod rigspolitichefen smuldrede punkt for punkt.