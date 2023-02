S-minister gik fra høring om store bededag, da eksperterne skulle i gang med betændt punkt

»Og så vil jeg kort nævne, at timingen heller ikke er helt heldig,« sagde han.

»Det er min og andres vurdering, at det her kan øge risikoen for storkonflikt senere hen,« sagde Høgedahl, fordi lønmodtagerne kan ende med at stemme de nye overenskomster ned i protest mod store bededags-afskaffelsen.

At tisse med eller mod vinden

Et andet stridspunkt i debatten har været, om den økonomiske gevinst på ca. 3 mia. kr. bliver varig - som Finansministeriet mener - eller om den vil aftage med tiden. Det kan ske, hvis lønmodtagerne ikke vil tage til takke med ekstra løn for at arbejde mere, men i stedet vil forhandle sig den fritid tilbage, som de nu mister.

Formanden for Det Økonomiske Råd, overvismand Carl-Johan Dalgaard, mener det sidste.

»Hvis man slår en person oveni hovedet med en ketcher, så kan man forestille sig, at vedkommende siger »det var sgu i grunden ikke så tosset det der. Jeg har det egentlig ligeså godt, som jeg hele tiden har haft det.« Det er en mulig konsekvens. Men der foreligger også den mulighed, at man flytter sig, ikke sandt?,« sagde Dalgaard.

Han forklarede også, hvorfor han ikke mener, at effekten af en ekstra fridag på samme måde vil aftage, hvis danskerne skulle få sådan en.

»Vi ved, at over meget lange perioder foretrækker vi som borgere at arbejde stadig mindre, så du vil løbe med på den trend, der allerede er i gang«, sagde han.

»Det lyder måske underligt, at der er forskelligartede effekter af, at om man fjerner en helligdag eller om man lægger en mere oveni. Men måske kan man sammenligne det med, at resultatet vel også er lidt forskelligt, alt efter om man tisser med vinden i ryggen eller op mod vinden.«