Forsvarsminister går efter forlig inden Nato-topmøde i juli

Nato-topmødet i Vilnius afholdes 11. og 12. juli.

For en uge siden udskød Troels Lund Poulsen forhandlingerne om det nye forsvarsforlig til ”et godt stykke hen på foråret”, på trods af at Venstre før folketingsvalget i november pressede hårdt på for at få forhandlingerne i gang.

Udskydelsen blev begrundet med, at Statsrevisorerne i januar rettede en skarp kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring.

Ifølge Statsrevisorernes beretning kan ministeriet ikke redegøre for, om ”forligsmidlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål og effektiviseringer, som er forudsat i forsvarsforliget 2018-2023”.