M-gruppeformand vil have samtale med Jon Stephensen om fyring

Men den fyrede teaterchef så anderledes på sagen og mente, at fyringen var uretmæssig. Derfor anlagde han i juni en sag for brud på ligebehandlingsloven. En sag, som han altså nu har droppet.

Tirsdag aften bragte både Jyllands-Posten og Børsen detaljer om baggrunden for fyringen.

Børsen skriver, at det blandt andet var en mistanke om forfalskning af underskrift, der førte til fyringen.

Derudover skriver Jyllands-Posten, at Jon Stephensen har efterladt sin tidligere arbejdsplads i et økonomisk rod.

Blandt andet har kunstneren bag to malerier sagsøgt teateret for op mod 500.000 kroner, efter at Jon Stephensen efter sigende skulle have været medvirkende til, at to af hans værker er blevet ødelagt.