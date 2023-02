Han lånte de to malerier uden at have fået bestyrelsens godkendelse.

Han fik dem sat op, uden at byggetilladelsen var på plads.

Og han svarede ikke på sms’er eller opkald fra kunstneren bag værkerne, da de skulle tages ned igen.

Nu er malerierne beskadigede og ligger krøllet sammen et sted på Frederiksberg.