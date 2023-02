10. maj sidste år indstillede Rigsadvokaten til den daværende justitsminister, Mattias Tesfaye (S), at der skulle rejses en straffesag mod Claus Hjort Frederiksen.

Imidlertid var der ikke flertal i Folketinget for at ophæve eksministerens parlamentariske immunitet. Især Venstre var yderst kritisk over for den daværende S-regerings ageren i sagen.

Modstanden skyldtes, at flere partier ikke mente, at de kunne få tilstrækkelig besked om sagen. Og derfor kunne straffesagen ikke blive til noget.

- Det er meget, meget alvorlige anklager, der rettes mod Claus Hjort Frederiksen. Derfor er det også kun rimeligt, at der er kendskab til, hvad tiltalen drejer sig om.

- Når vi står med så principiel en sag, så manglede det bare, at der var et tilstrækkelig oplyst grundlag til at tage en beslutning om, hvorvidt immuniteten skal ophæves eller ej, udtalte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, 18. maj sidste år til Venstres hjemmeside.