Videre lød det i juli 2021 i en kommentar til et opslag fra daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at hun håbede, at hans datter ville få saltvand, da hun skulle coronavaccineres.

Lars Boje Mathiesen siger, at det langt fra var alle opslagene, han havde kendskab til, inden Ergemann blev valgt som næstformand.

- Den med Heunicke og saltvand, nej, den havde jeg ingen kendskab til, siger formanden.

Efter Henriette Ergemann mandag havde trukket sig, kaldte organisatorisk næstformand Jesper Hammer i et brev til partiets medlemmer det ”den rigtige beslutning”.

- Holdninger og teorier om, at coronavaccinerne er opdelt, så regeringen får saltvand - og dermed indikerer, at der er en ond og konspiratorisk bagtanke med at give vaccinerne til befolkningen - er ikke foreneligt med Nye Borgerliges politik, skrev Jesper Hammer.