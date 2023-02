Han er Enhedslistens mand i Europa-Parlamentet

Nikolaj Villumsen kritiserede sidste år sammen med Venstres nu tidligere europaparlamentsmedlem Linea Søgaard-Lidell netop barselsreglerne i Bruxelles.

Da medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke har officiel ret til barsel, kan de ikke indkalde en suppleant. Og dermed kommer deres stole i parlamentet til at stå tomme under barslen.

»Dette fratager landet, som vi kommer fra, og dets borgere tilstrækkelig repræsentation på europæisk plan. Og det tilføjer ekstra pres og stress på os som forældre i en tid, hvor vi bør have lov til at fokusere på vores børn,« skrev de to danske politikere i et fælles brev til Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola.

/ritzau/