Claus Hjort tiltales for at røbe statshemmeligheder

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) stilles for retten for at have overtrådt straffeloven ved at videregive fortrolige oplysninger. Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag.

Skridtet er ikke nogen overraskelse. I januar sidste år fortalte han selv om, at han var blevet sigtet.

I maj sidste år indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der skulle rejses en straffesag mod den markante politiker.