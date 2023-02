Mette F. i München for at holde hyldesttale til Finland og Sverige

- Det er snart et år siden, at Putin startede sin brutale invasion af Ukraine. Det ukrainske folk kæmper ikke bare for sin egen frihed, men også for resten af Europa og vores fælles værdier. Vi må ikke vakle, udtaler Mette Frederiksen forud for konferencen.

- Samtidig er jeg glad for at kunne markere Finlands og Sveriges historiske ansøgninger om Nato-medlemskab. Der er fuld opbakning fra Danmark til deres optagelse i alliancen snarest muligt, siger Mette Frederiksen.

Hun tilføjer, at de to landes optagelse i Nato vil være en styrkelse af alliancen.