Danmark melder sig ind i europæisk samarbejde om missilforsvar

Dengang var Danmark ikke med. Det skyldtes, at der skulle afholdes folketingsvalg 1. november.

- Dette initiativ er et vigtigt skridt i et fælles forsvar af Europa. Det er vigtigt, at vi drøfter samarbejdsmuligheder med nære allierede, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

- Det er et tydeligt signal om, at Danmark skal være med til at tage ansvar for europæisk sikkerhed sammen med vores nabolande.

Ifølge ministeriet omhandler initiativet en undersøgelse af muligheder for, at landene anskaffer jordbaserede luftforsvarssystemer.