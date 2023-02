Det ville dog ikke være tilfældet, mente advokathuset Gorrissen Federspiel i en redegørelse til Folketinget, og derfor stemte blandt andre Venstre imod lovforslaget.

- Embedsværket (i Skatteministeriet, red.) har så revurderet, og de fastholder deres opfattelse af, at der er den her forpligtelse. Som minister kan man ikke undlade at handle, hvis ens embedsværk siger, at det er ulovligt, hvis ikke du gør det, siger Jan E. Jørgensen.

Skatteministeren vil nu opsøge EU-kommissæren på området for at få en endelig afklaring, inden lovforslaget fremsættes, forklarer Venstre-ordføreren videre.

Ender lovforslaget med at blive vedtaget vil det blandt andet gå ud over borgere med tv-abonnement. Det siger de to tv-udbydere Stofa og Nuuday i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.