SF vil tilbage i folkeskoleforlig som partiet opsagde

SF skal nu have tilladelse fra samtlige forligspartier for at kunne genindtræde.

Grunden til, at partiet nu alligevel gerne vil fortsætte i det forlig, som partiet var imod, skyldes regeringsgrundlaget. Det oplyser undervisningsordfører Jacob Mark (SF) i et skriftlig svar.

- Vores mål lykkedes. Nu er det i regeringsgrundlaget blevet besluttet, at der permanent skal gives mere frihed til alle skoler - noget som SF selv fik skrevet ind, før vi forlod regeringsforhandlingerne.

- Derfor er vi selvfølgelig også klar til at tage ansvar i forliget for den proces, så vi kan være med til, at det bliver gjort ordentligt, skriver Jacob Mark.