Syv oppositionspartier deltager i forsvarsforhandlinger

Han kritiserer videre, at regeringen fastholder, at store bededag skal være med til at finansiere et forsvarsforlig.

- At afskaffe en forårsfridag synes vi er en fuldstændig skæv præmis, og hvis det er adgangsbilletten ind til et forsvarsforlig, så afviser vi selvfølgelig det. Og det havde jeg egentlig forventet, at andre partier også ville gøre, siger Peder Hvelplund til Ritzau.

Det kommende forsvarsforlig har fået stor opmærksomhed, siden SVM-regeringen blev dannet i december sidste år.

Det skyldes blandt andet, at forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gjorde det til et krav, at oppositionspartier skulle gå med til at afskaffe store bededag som helligdag for at deltage i forsvarsforhandlingerne.

Siden trak han dog i land.

- Man fik at vide, ”hvis I ikke er med til at skaffe store bededag, så skal I vise en anden finansiering”. Det har man gjort, så det krav er sådan set opfyldt, så er vi videre, sagde han i programmet ”Lippert” på TV 2 News 25. januar.

Den alternative finansiering som oppositionspartierne - inklusive Enhedslisten og Alternativet - lagde frem, har regeringen afvist.

Regeringen ønsker, at afskaffelsen af store bededag som en helligdag skal finansiere fremrykkelsen fra 2033 til 2030.