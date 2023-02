Et storstilet valgløfte fra valgkampen – en ny inflationspakke – er ved at blive til virkelighed bag lukkede døre i Finansministeriet, hvor regeringen i øjeblikket forhandler med partier i Folketinget om, præcis hvem der skal have støtte og tilskud – og hvem der ikke skal.

Et lækket notat, som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af, viser nu, hvordan regeringen forestiller sig, at pengene skal deles ud. Og der er helt nye modtagere på listen.