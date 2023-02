Minister affejer FE-kritik: Regeringen undersøger ikke sig selv

De ni partier uden for regeringen sendte torsdag morgen et brev til regeringen. Her opfordrede de til, at hele FE-sagen skal undersøges i Granskningsudvalget.

- Vi synes ikke, at det er hensigtsmæssigt, at Justitsministeriet skal være ansvarlig for en undersøgelse, hvor de selv er genstand for undersøgelsen, sagde Alex Vanopslagh (LA), der har stået for koordineringen af brevet til regeringen.

Justitsminister Peter Hummelgaard anerkender ikke den præmis.

Han understreger, at undersøgelsen, der nedsættes, er fuldstændig uafhængig både af Justitsministeriet, regeringen og resten af Folketinget.

Venstres politisk ordfører, Morten Dahlin, giver heller ikke meget for oppositionens kritik, som han kalder for absurd.