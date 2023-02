Mette Frederiksen: EU skal styrke de ydre grænser med hegn

- Der breder sig en erkendelse af, at der er mere grundlæggende problemer på flygtninge og migrantområdet i Europa, siger Mette Frederiksen.

Hun forventer, at de 27 EU-landes stats- og regeringsledere torsdag vil diskutere ydre grænser og ”behovet for at forstærke den ydre grænse med hegn” og med en forstærket indsats fra EU’s grænse- og kystvagt Frontex.

- Og så skal vi meget mere effektivt have sendt dem tilbage, som ikke har et beskyttelsesbehov, siger Mette Frederiksen.

Hun har ikke fået mange rosende ord i Bruxelles for sit ønske om et modtagecenter i et land uden for EU. Men nu er der bevægelse i flere EU-lande, mener Mette Frederiksen.

- Der sker noget. Det gør mig håbefuld. For i Danmark har vi nu i nogle år sagt, at der er behov for langsigtede løsninger. Og blandt andet peget på at samarbejde med tredjelande. Det begynder der at være en helt anden åbenhed over for, siger Mette Frederiksen.