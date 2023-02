Vanopslagh forudser, at Ellemann kommer til at være væk længe

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, har mærket på egen krop, hvad stress kan gøre ved et menneske. Han ved, at det kræver tid at komme sig oven på sygdommen, og hvorfor man skal passe på med at rejse sig for tidligt.

Derfor tror han ikke på, at forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kommer tilbage på Christiansborg lige foreløbigt, efter Venstre-formanden mandag aften meddelte, at han tager sygeorlov på ubestemt tid som følge af en længere periode med ekstraordinær travlhed.