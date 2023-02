Mette Frederiksen venter hurtig EU-løsning på havvindmøller

Åben dørordningen er en model, hvor virksomhederne kan søge om at få tildelt havarealer uden betaling, hvis de til gengæld selv står for alle omkostninger til udvikling og opførelse af projektet.

Den store interesse for det fik politikerne til at stramme kriterierne, og det blev foreslået, at virksomhederne skulle betale et samfundsbidrag. Det erklærede to af de store aktører, CIP og Ørsted, sig åbne overfor.

Når det bliver så værdifuldt, og når arealerne til møller fordeles først til de hurtigste, gør det, at det muligvis er i strid med EU-retten.

Mette Frederiksen ønsker ikke at gå ind i spørgsmålet om, hvorvidt Energistyrelsen i virkeligheden har overreageret ved at sætte ordningen på pause.

- Jeg har ikke mulighed for at gå ind i sagsbehandlingen på et konkret område. Det er ikke det, jeg kan, eller skal som statsminister. Jeg går ud fra, at styrelsen gør det, der er det rigtige. Og så skal vi have fundet en løsning, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Altingets oplysninger kan der allerede inden for få dage være en ny ordning på plads. Kommissionen arbejder aktuelt på flere modeller.

Det kan betyde, at det bliver dyrere for selskaberne, der vil opføre møllerne, men til gavn for den danske statskasse.

En talsperson for Kommissionen oplyser til Ritzau, at der er dialog med de danske myndigheder, men vil ikke oplyse yderligere om sagen.