Staten har store problemer med at få fat i udlændinges SU-gæld

En række initiativer for at inddrive i alt 352 millioner kroner, som udrejste udlændinge skylder i SU-gæld efter at have studeret i Danmark, forløber langtfra som håbet.

Det fremgår af et svar til Folketingets Skatteudvalg fra skatteminister Jeppe Bruus (S), hvor han giver en status på, hvordan det går med den plan, der under VLAK-regeringen i 2018 blev søsat for at nedbringe gælden.