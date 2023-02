Regeringen vil afskaffe modregning af løn i folkepension

- Og det handler om, at vi som samfund har gavn af, at der er flere seniorer, der har lyst til at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger hun.

Forslaget vil koste omkring 450 millioner kroner og øge det strukturelle arbejdsudbud med 1050 personer ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Selv om loven endnu ikke er vedtaget, kan pensionisterne allerede nu glæde sig over, at lønnen i princippet ikke bliver modregnet deres folkepension.

Loven vil nemlig have virkning fra januar 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.