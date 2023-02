Løkke er i Grønland og har fokus på situationen i Arktis

Konferencen om Arktis afholdes af Grønlands Naalakkersuisut og EU.

- Jeg havde et godt møde med min grønlandske kollega for et par uger siden i København. Nu fortsætter vi samtalen i Nuuk, og den tætte kontakt er ikke tilfældig.

- Det er en vigtig prioritet for regeringen at styrke samarbejdet mellem Grønland, Færøerne og Danmark - ikke mindst om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det kræver, at vi får en dybere forståelse for hinandens perspektiver. Derfor er jeg glad for, at jeg kan besøge Nuuk så hurtigt efter min tiltrædelse, siger Løkke i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.