Troels Lund skal få styr på økonomi han selv har kritiseret

I januar udtrykte Statsrevisorerne skarp kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring.

- Uagtet krig i Europa og stor politisk vilje til flere penge til Forsvaret, så har vi et ansvar for at sikre, at når man investerer store milliardbeløb til et område, lever man op til simple principper for god statslig økonomistyring, sagde formand for Statsrevisorerne Mette Abildgaard (K) på det tidspunkt.

Troels Lund Poulsen var statsrevisor fra 1. oktober 2021 til 15. december 2022. Han sad i en kort periode som formand for Statsrevisorerne fra starten af november frem til 15. december 2022, inden han blev økonomiminister.