Under valgkampen i 2022 publicerede Troels Lund Poulsen en kampagnevideo på Facebook.

Let foroverbøjet fræsede Venstre-manden rundt på en lidt for lille havetraktor, lugede ud i mælkebøtter og fortalte med hænderne i siden, at det var dejligt at »gå rundt i noget beskidt arbejdstøj, lave noget praktisk«.

Over videoen skrev han i en lille tekst: